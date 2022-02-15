الاحتلال ينصب بوابة حديدية على مدخل بيت فجار

الوكيل الإخباري-نصبت قوات الاحتلال اليوم الثلاثاء، بوابة حديدية على المدخل الغربي الرئيسي لبلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

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وأفاد الناشط الإعلامي حمد طقاطقة بأن قوات الاحتلال نصبت بوابة حديدية على المدخل الرئيسي للبلدة، مشيرا إلى أن هناك تخوفات من تحكم الاحتلال بأوقات فتح وإغلاق الطريق في أي وقت.



يذكر أن بلدة بيت فجار تتعرض لانتهاكات الاحتلال المتمثلة بالاعتقالات والمداهمات الليلية، كان آخرها الليلة الماضية باعتقال محمد رأفت ديرية (16 عاما)، وصقر محمد طقاطقة (16عاما).



وفا

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