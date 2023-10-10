المقاومة تدعو للنفير تضامنا مع الشعب الفلسطيني

الوكيل الاخباري - عبر عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عزت الرشق عن رفض حركته بشدة للبيان الأمريكي البريطاني الفرنسي الألماني الإيطالي، الذي جاء فيه أنهم يدعمون الكيان الإسرائيلي في حربه ضد الشعب الفلسطيني.

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وأكد الرشق في تصريح يوم الثلاثاء، أن هذه المواقف تؤكد مجددًا ازدواجية المعايير عند هذه الأطراف، وانحيازها الفاضح للاحتلال والإرهاب الصهيوني.



دعا أحرار العالم للنفير تضامنا مع الشعب الفلسطيني ونصرة لقضيته العادلة وحقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال.



واعتبر مواقف هذه الأطراف غطاءً وتشجيعًا للاحتلال لمواصلة وتصعيد جرائمه ضد أبناء شعبنا العزل.

