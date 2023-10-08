احتماء قرابة 74 ألف نازح في 64 مدرسة تتبع وكالة الأونروا في قطاع غزة

الوكيل الاخباري-

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أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "الأونروا"، احتماء قرابة 74 ألف نازح في 64 مدرسة تتبع الوكالة في قطاع غزة الذي يتعرض إلى قصف إسرائيلي إثر عملية عسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) استهدفت المناطق المحيطة بالقطاع.وأعلنت وكالة أونروا إيواء 73538 نازحا داخليا في 64 مدرسة من مدارسها في كافة المناطق في قطاع غزة، مشيرة إلى وجود 45 ملجأ مخصصا للطوارئ إلى جانب 19 ملجأ غير مخصص.وأصيبت مدرسة تابعة لأونروا تأوي عائلات نازحة في قطاع غزة إصابة مباشرة، ولحقت أضرار جسيمة بمدرسة تؤوي أكثر من 225 شخصا. ولم تسجل وقوع إصابات في صفوف النازحين، ولكن المدرسة تعرضت لأضرار هيكلية كبيرة.ولحقت أضرار بما لا يقل عن 14 منشأة تابعة لأونروا خلال الأيام القليلة الماضية.وتقوم فرق الأونروا بتزويد العائلات بالمأوى والمياه النظيفة. ويجري إعداد الإمدادات لتسليمها إلى الأسر، ويشمل ذلك المواد الغذائية ومستلزمات النظافة ومواد التنظيف.وأكدت أونروا ضرورة حماية المدنيين في جميع الأوقات، بما في ذلك أثناء القتال. وعدم تعرض المدارس وغيرها من البنى التحتية المدنية، بما في ذلك تلك التي تؤوي الأسر النازحة، للهجوم أبدًا.