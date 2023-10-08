الإثنين 09-10-2023
الوكيل الاخباري

الملك: الأوضاع ستستمر بالتفاقم في ظل غياب حل عادل للصراع

قصف مطار "بن غوريون" الإسرائيلي برشقة صاروخية

الاعلام العبري: قائد كبير في الجيش الإسرائيلي أسير لدى الفصائل الفلسطينية في غزة

كتائب القسام تعلن أسر مجموعة جديدة كبيرة من الأسرى العسكريين الإسرائيليين

اعلان نتائج طلبات إساءة الاختيار- رابط

احتماء قرابة 74 ألف نازح في 64 مدرسة تتبع وكالة الأونروا في قطاع غزة

إصابة شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية

شهيدان برصاص الاحتلال من مخيم قلنديا

اندلاع مواجهات مع الاحتلال شرق قلقيلية

إصابة شاب بوجهه جراء اعتداء جنود الاحتلال عليه في نابلس

الأحد، 08-10-2023 11:06 م

احتماء قرابة 74 ألف نازح في 64 مدرسة تتبع وكالة الأونروا في قطاع غزة

6522f5c43a67e


الوكيل الاخباري- أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "الأونروا"، احتماء قرابة 74 ألف نازح في 64 مدرسة تتبع الوكالة في قطاع غزة الذي يتعرض إلى قصف إسرائيلي إثر عملية عسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) استهدفت المناطق المحيطة بالقطاع.اضافة اعلان


وأعلنت وكالة أونروا إيواء 73538 نازحا داخليا في 64 مدرسة من مدارسها في كافة المناطق في قطاع غزة، مشيرة إلى وجود 45 ملجأ مخصصا للطوارئ إلى جانب 19 ملجأ غير مخصص.

وأصيبت مدرسة تابعة لأونروا تأوي عائلات نازحة في قطاع غزة إصابة مباشرة، ولحقت أضرار جسيمة بمدرسة تؤوي أكثر من 225 شخصا. ولم تسجل وقوع إصابات في صفوف النازحين، ولكن المدرسة تعرضت لأضرار هيكلية كبيرة.

ولحقت أضرار بما لا يقل عن 14 منشأة تابعة لأونروا خلال الأيام القليلة الماضية.

وتقوم فرق الأونروا بتزويد العائلات بالمأوى والمياه النظيفة. ويجري إعداد الإمدادات لتسليمها إلى الأسر، ويشمل ذلك المواد الغذائية ومستلزمات النظافة ومواد التنظيف.

وأكدت أونروا ضرورة حماية المدنيين في جميع الأوقات، بما في ذلك أثناء القتال. وعدم تعرض المدارس وغيرها من البنى التحتية المدنية، بما في ذلك تلك التي تؤوي الأسر النازحة، للهجوم أبدًا.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
652319874719e

قصف مطار "بن غوريون" الإسرائيلي برشقة صاروخية

6521a05d423604741d7ea950

الاعلام العبري: قائد كبير في الجيش الإسرائيلي أسير لدى الفصائل الفلسطينية في غزة

652310256ae4e

كتائب القسام تعلن أسر مجموعة جديدة كبيرة من الأسرى العسكريين الإسرائيليين

6522f8434c59b77cb900d89f (1)

إسرائيل لا تستبعد إمكانية شن حرب برية على قطاع غزة

00063625577333387332371276534303

إصابة شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية

71fe83a3-168119180546583600

شهيدان برصاص الاحتلال من مخيم قلنديا

أخبار متعلقة
26fbc4a3-53e4-48cb-9072-f23b5dfdae27

ارتفاع عدد الشهداء بغزة إلى 370 شهيداً

1304b087e668e4b424cb981a8b4d2ee4cf68acd2

تقرير أمريكي: إسرائيل طلبت من مصر التوسط لإطلاق سراح الاسرى لدى المقاومة

ز

مصادر إسرائيلية: 600 قتيل إسرائيلي في عملية "طوفان الأقصى" - تحديث

ة

حالة قلق وذعر في إسرائيل بعد تصريحات المتحدث باسم جيش الاحتلال

1

الجيش الإسرائيلي: حماس أطلقت نحو 3500 صاروخ واقتحمت أكثر من 20 بلدة بالجنوب

652165684c59b76e8c1f4c02

موقع عبري يكشف أن "طوفان الأقصى" هجوم شامل لم تشهده إسرائيل في تاريخها