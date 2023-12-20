هنية: بعد 75 يوما من جرائم الكيان الصهيوني المقاومة لا تزال قوية وثابتة

الوكيل الاخباري - قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس "إسماعيل هنية"، إن "المقاومة ما زالت صامدة وقوية في الميدان".

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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، عن هنية قوله، خلال لقائه مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في الدوحة، إن "المقاومة ألحقت خسائر فادحة بالكيان الصهيوني على الرغم من مرور 75 يوما من العدوان الصهيوني وتوسيع حملاته الجوية والبحرية والبرية على أهل غزة".



وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، تفاصيل اللقاء، قائلا، إن "اللقاء كان فرصة أخرى لإجراء المناقشات وتبادل الآراء حول آخر التطورات في فلسطين"، مشيرا إلى أنه "تم مناقشة آخر تطورات الأوضاع السياسية والميدانية في غزة وتبادل الآراء، وقدم هنية تقريرا كاملا عن الوضع الميداني والداخلي في غزة".

