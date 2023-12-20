الأربعاء 20-12-2023
الوكيل الاخباري
 

إعلام عبري: دبابة اسرائيلية أطلقت النار على رهائن إسرائيليين يوم 7 أكتوبر

وفيات الاربعاء 20-12-2023

هنية في مصر لبحث وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى

إرجاء تصويت بمجلس الأمن على مشروع قرار بشأن غزة

أسرى إسرائيليين لقادتهم: أنتم تريدون استقبالنا جثثاً - فيديو

البنتاغون: صاروخ بقيمة 2 مليون دولار يستخدم لاعتراض مسيّرة للحوثيين بقيمة 2000 دولار

إعلان قائمة منتخب النشامى الأولية لبطولة كأس الأمم الآسيوية - أسماء

ندوة في البلقاء التطبيقية حول تداعيات العدوان على غزة

الأمن يحذر المواطنين الليلة وصباح الاربعاء - صورة

بالارقام .. القسام تكشف عن حصيلة عملياتها التي نفذتها اليوم الثلاثاء

عاجل

البنتاغون: صاروخ بقيمة 2 مليون دولار يستخدم لاعتراض مسيّرة للحوثيين بقيمة 2000 دولار

الأربعاء، 20-12-2023 01:10 ص

إعلام عبري: دبابة اسرائيلية أطلقت النار على رهائن إسرائيليين يوم 7 أكتوبر

74


الوكيل الاخباري - كشف الإعلام الإسرائيلي، عن إطلاق دبابة تابعة لجيش الاحتلال، النار على منزل يضم رهائن إسرائيليين في مستوطنة "بئيري" أثناء عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة المقاومة الإسلامية حماس، في السابع من أكتوبر.

وبثت القناة الـ 12الإسرائيلية تحقيقا تضمن صورا التقطت من طائرة للشرطة الإسرائيلية، تُظهر بوضوح لأول مرة قصفَ دبابة إسرائيلية منزلا في كيوبتس "بئيري".

وأورد تحقيق للقناة الإسرائيلية شهادة إحدى سكان الكيبوتس (المستوطنة)، وأكدت أنها أصيبت بشظية من هذا القصف. 

كما أظهر صورا لتجمع كبير لقوات الأمن الإسرائيلية خارج الكيبوتس في ذلك اليوم، بمن فيهم جنود وأفراد من الشرطة، بدون أن يبادروا إلى أي تحرك لإنقاذ الأسرى.

أما صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية فذكرت في تقرير لها أن دبابة إسرائيلية وصلت إلى كيبوتس بئيري بعد ساعات من عملية طوفان الأقصى التي وصفتها بـ"المذبحة"، و"أطلقت قذائف باتجاه منزل باسي كوهين، حيث كان عناصر حماس يتحصنون بالرهائن".

اضافة اعلان


وذكرت "هآرتس" أنها استندت في استنتاجها هذا إلى فيديو نشرته القناة "12" الإسرائيلية، الليلة قبل الماضية، تم التقاطه من مروحية تابعة للشرطة، تم استدعاؤها إلى المنطقة وقت الهجوم.

وأضافت أن ياسمين بورات، التي هربت من "حفلة الطبيعة" في مستوطنة رعيم (جنوب)، واختبأت في أحد منازل الكيبوتس، "توجهت إلى أحد الجنود وسألت عما إذا كانت القذائف ستؤذي الرهائن، فأجابها الجندي: نحن نفعل ذلك فقط على جوانب المنازل لهدم الجدران".

ونقلت الصحيفة عن هداس داغان إحدى السكان، التي اختبأت مع زوجها خارج المنزل الذي كان جيرانها محتجزين فيه، أنها "أصيبت بشظية من القذيفة التي استهدفت منزل جيرانها".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "وفقا لتقرير القناة 12 الإسرائيلية، قال الجنود الذين كانوا في الكيبوتس إن إطلاق النار من المروحية كان تحذيريا وأصاب دبابة، ثم وصلت دبابة أخرى وأطلقت النار على المنزل".

وتابعت "بالإضافة إلى ذلك، سجلت المروحية عددا من القوات التي تجمعت خارج البوابة الرئيسية للكيبوتس ولم تدخل إليه، رغم مرور وقت طويل منذ بداية المجزرة".


ونقلت الصحيفة عن يائير أفيتال، عضو الفرقة الاحتياطية بالمستوطنة، أن "500 جندي كانوا يقفون في الخارج ولم يكن أحد يتعامل مع الأمر، وكان الناس يفقدون الدماء كل دقيقة، والجيش الذي كان واقفا في الخارج لم يفهم ما كان يحدث هنا".

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية لم يُقرّا حتى اليوم بمقتل إسرائيليين بنيران قواتهم (النيران الصديقة) يوم عملية طوفان الأقصى التي شنتها حماس ردا على الاعتداءات الإسرائيلية اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته. الجزيرة نت 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
74

هنية في مصر لبحث وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى

1

إرجاء تصويت بمجلس الأمن على مشروع قرار بشأن غزة

000000000

أسرى إسرائيليين لقادتهم: أنتم تريدون استقبالنا جثثاً - فيديو

resize

دوي صفارات إنذار في الجليل الأعلى

06543fb0-65d8-11ee-9e82-ad326ec972f2

بالارقام .. القسام تكشف عن حصيلة عملياتها التي نفذتها اليوم الثلاثاء

image

القناة 13 العبرية: جنود مصابون رفضوا زيارة نتنياهو لهم

أخبار متعلقة
image

الدويري: رسائل مزدوجة لقصف المقاومة تل أبيب بعد 74 يوماً من الحرب

ك

الحرس الثوري الإيراني: "طوفان الأقصى" بداية لأحداث كبرى عالميا وإقليميا

و

الولايات المتحدة: دخول أولى الشاحنات المحمّلة بضائع تجارية إلى غزة

0

اللواء الدويري : ما خفي أعظم

ممم

حماس: نثمن موقف بلدية برشلونة بقطع علاقاتها مع إسرائيل

٦

حماس: نثمن موقف رئيسي وزراء بلجيكا وإسبانيا