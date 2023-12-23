سفير أمريكي سابق لدى "تل أبيب": حماس لن تهزم

الوكيل الاخباري - كتب السفير الأمريكي السابق لدى دولة الاحتلال، مارتين إنديك، أن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) "لن تهزم"، حاثا "تل أبيب" على التفاوض من أجل عودة الأسرى.

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وشغل إنديك، السياسي الأمريكي، منصب سفير لدى دولة الاحتلال لفترتين امتدتا من نيسان/أبريل 1995 إلى أيلول/ سبتمبر 1997 ومن كانون الثاني/يناير، 2000 إلى تموز/يوليو 2001.



وذكر في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "اليوم نقطة تحول في "إسرائيل"، عندما يقول كبار الصحفيين (بارنيا، بيرجمان، كاسبيت.. إلخ) للجمهور الإسرائيلي ما لا يقوله لهم بنيامين نتنياهو".



وتابع بشأن تلك الحقيقة هي "أن حماس مصابة بكدمات، ولكنها لن تهزم، وأفضل ما يمكن فعله الآن هو التفاوض على عودة الرهائن بثمن باهظ".



وعيّن إنديك (72 عاما)، مبعوثا للسلام في الشرق الأوسط في تموز/يوليو عام 2013.

