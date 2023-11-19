المقاومة تعلن عن تكبيد جنود الاحتلال "خسائر كبيرة"

الوكيل الإخباري- قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن مقاتليها "اشتبكوا الليلة الماضية مع مجموعة من جنود العدو في بيت حانون بقطاع غزة، وأوقعوا بهم خسائر كبيرة".

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وكانت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، قد بثت أمس مقاطع فيديو لاستهدافهم جنودا للاحتلال الإسرائيلي في منطقة بيت حانون.



ويُظهر أحد المقاطع استهداف مقاتلي القسام قوة من جنود الاحتلال متحصنة في أحد المنازل، بقذيفة الياسين المضادة للتحصينات، في حين يُظهر مقطع آخر تمكن مقاتلي القسام من قنص جنديين إسرائيليين ومحاولة 4 جنود آخرين سحبهم بعد إصابتهم المؤكدة.

