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الجمعة، 15-12-2023 09:14 م

ابو عبيدة: هذا ما حدث بـ 5 ايام

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الوكيل الاخباري - قال الناطق باسم كتائب القسام ابو عبيدة ، مساء الجمعة ،  ان كوادر القسام تمكنوا في الأيام الـ5 الأخيرة من استهداف أكثر من 100 آلية عسكرية إسرائيلية .

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وقال أبو عبيدة في كلمة مسجلة له اليوم الجمعة، إنّ المجاهدين يقاتلون قوة مدججة بالسلاح والعتاد والذخائر الفتاكة ومدعومة بالطائرات، باستخدام قذائف مضادة للتحصينات وهدم البيوت على رؤوس الجنود الإسرائيليين.

وبين أنّ الاحتلال الإسرائيلي يستخدم المرتزقة خلال عمليته التي يدعي أنها حرب وجودية، في وقت يستبسل فيه المجاهدون ويخوضون معارك بطولية تخلد في صفحات التاريخ.

 

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