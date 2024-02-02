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الجمعة، 02-02-2024 03:36 م

المقررة الأممية تدعو الاتحاد الأوروبي لتعليق اتفاقيته الإقتصادية مع إسرائيل

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الوكيل الاخباري - دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، الاتحاد الأوروبي إلى "تعليق" اتفاقيته الاقتصادية مع إسرائيل، على ضوء إقرار محكمة العدل الدولية بخطر ارتكاب الأخيرة "إبادة جماعية" في غزة.اضافة اعلان


وقالت ألبانيز في منصة "إكس" اليوم الجمعة: "يعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، حيث يمثل 30 بالمئة من تجارتها السلعية".

وأوضحت، أن المادة الثانية من الاتفاقية الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تنص على "احترام حقوق الإنسان".

وأضافت ألبانيز، أن إقرار محكمة العدل الدولية بخطر ارتكاب اسرائيل "إبادة جماعية" في غزة "يلزم الاتحاد الأوروبي تعليق الاتفاقية".

 




 

 


 

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