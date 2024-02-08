النرويج تقدم 26 مليون دولار للأونروا جراء "الوضع الكارثي" في غزة

الوكيل الاخباري - أعلنت النرويج أنّها قدّمت 275 مليون كرونة ( 26 مليون دولار) إلى وكالة الأمم المتّحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) لتمكينها من مواجهة "الوضع الكارثي" في غزة.

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وقال وزير الخارجية النروجي إسبن بارث إيدي في بيان إنّ "الأونروا هي أكثر من مجرّد منظمة إنسانية. إنّها تمثّل التزاما من جانب المجتمع الدولي لتلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين الفلسطينيين إلى أن يتمّ التوصّل إلى حلّ سياسي للنزاع".



وأضاف بارث "من غير الوارد على الإطلاق أن تتخلّى النروج عن هذا الالتزام في الوقت الذي أصبح فيه قطاع غزة في حالة خراب".



واتّهمت إسرائيل الأونروا بأنّها "مخترقة بالكامل من قبل حماس" وبأنّ 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم في غزة 13 ألفًا متورطون في عملية طوفان الأقصى. وردا على تلك الاتهامات، أعلنت نحو 12 دولة، بينها جهات مانحة رئيسية مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والسويد، تعليق تمويلها للوكالة.