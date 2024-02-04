دراسة: الإسرائيليون يعانون أكبر أزمة نفسية في التاريخ جراء طوفان الأقصى

الوكيل الإخباري - يعاني المجتمع الإسرائيلي من صدمة نفسية كبيرة جراء عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في السابع من أكتوبر 2023.

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وكشفت دراسة نُشرت في مجلة "ذي لانسيت" الطبية البريطانية، أن كل سكان "إسرائيل" تعرضوا بطريقة أو بأخرى لتداعيات عملية طوفان الأقصى غير المسبوقة من حيث النطاق وهول الصدمة النفسية.



ويعيش المجتمع الإسرائيلي أزمة صحية نفسية غير مسبوقة وقلقاً بشأن الرهائن، حسب الدراسة، التي تطرقت إلى صدمة نفسية وطنية جسيمة نظراً لعدد الأعراض التالية للصدمة وحالات الاكتئاب والكرب، ما يشير إلى أثر ملحوظ في الصحة النفسية للإسرائيليين.



وأكدت المسؤولة في خط الطوارئ "عران" للإسعافات النفسية شيري دانييلز، أن عدد الاتصالات التي تتلقاها هذه المنصة الهاتفية والإلكترونية تضاعف منذ 7 أكتوبر.



وكشف المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية موشيه بار سيمان طوف، أن من أصل السكان المقدّر عددهم بـ9.7 مليون نسمة، تعرّض منهم 100 ألف لحوادث قد تسبّب صدمة نفسية منذ السابع من أكتوبر 2023.



بدوره، اعتبر وزير الصحة الإسرائيلي أريئيل بوسو، أن إسرائيل تواجه بكل بساطة أكبر أزمة صحة نفسية في تاريخها.



وفي ظلّ الحاجات المتفاقمة والنقص الفادح في الاختصاصيين النفسيين، أعلنت الحكومة الإسرائيلية حملة للتوظيف، وقررت في منتصف كانون الثاني الماضي منح موارد إضافية لقطاع الصحة النفسية بقيمة 1.4 مليار شيكل (أكثر من 350 مليون يورو).



ويحشد المجتمع المدني الإسرائيلي صفوفه لمواجهة هذا الوضع، وقد استخدمت خوذات للواقع الافتراضي لأغراض علاجية وحظي القُصَّر، الذين حرّروا من الاحتجاز برعاية غير مسبوقة في مركز شنايدر بتل أبيب.

