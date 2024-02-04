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الأحد، 04-02-2024 08:09 ص

ضباط كبار بجيش الاحتلال يقدمون توصية بوقف تشويه الأونروا

نننن


الوكيل الاخباري - أكدت القناة 12 الإسرائيلية أن عددا من كبار الضباط في الجيش قدموا توصية لرئيس الأركان بوقف حملة تشويه الأونروا "حاليا على الأقل". وأوضحت أن الضباط "يخشون من أن تأتي عملية تشويه الأونروا قبل إيجاد بديل لها بنتائج سلبية في غزة".

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وذكرت القناة أن توصية الضباط أشارت إلى أن التسريبات الإسرائيلية بشأن الأونروا لم تكن منظمة.


وقد اتخذت عدة دول غربية قرارات بتعليق تمويلاتها للأونروا بناء على مزاعم إسرائيلية بتورط موظفين بالوكالة في الهجوم الذي نفذته المقاومة الفلسطينية ضمن عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.


 




 

 


 

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