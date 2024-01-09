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الثلاثاء، 09-01-2024 11:16 ص

هنية: طوفان الأقصى جاءت بعد محاولة تهميش القضية الفلسطينية

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الوكيل الاخباري - قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية إن عملية طوفان الأقصى جاءت بعد محاولة تهميش القضية الفلسطينية.اضافة اعلان


وأضاف هنية في كلمة له في مؤتمر للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إن إسرائيل رسمت 3 أهداف، وهي: القضاء على المقاومة واستعادة الأسرى، والتهجير من غزة باتجاه الأراضي المصرية.

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي رسم 4 مراحل للحرب، هي: القصف الجوي والدخول البري والعمليات المركزة ضد المقاومة والمرحلة السياسية.

وأكد هنية أنه رغم الثمن الباهظ والمجازر وحرب الإبادة لكن "العدو فشل في تحقيق أي من أهدافه في الحرب".

 




 

 


 

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