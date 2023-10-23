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الإثنين، 23-10-2023 10:51 ص

الهلال الأحمر المصري: إدخال شاحنات اغاثية جديدة خلال الساعات المقبلة إلى غزة

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الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، خالد زايد اليوم الاثنين، إنّ الساعات المقبلة بانتظار إدخال شاحنات مساعدات إنسانية وإغاثية لقطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.اضافة اعلان


وأضاف زايد، أن الهلال الأحمر المصري وبالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني يُعد كل يوم شاحنات ومساعدات أساسية من احتياجات أهالي قطاع غزة، ثم تستكمل الجهات المعنية بالتنسيق لإدخالها حسب الوضع الموجود على الأرض.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن قافلة مساعدات محدودة مكونة من 17 شاحنة، محملة بمواد غذائية ومياه وبعض الأدوية دخلت أمس الأحد إلى قطاع غزة، ليصل عدد الشاحنات التي وصلت قطاع غزة على مدار يومين 34 شاحنة، وهي أقل بكثير من حاجة قطاع غزة .

 




 

 


 

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