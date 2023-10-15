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مصر: معبر رفح مفتوح ولم نتلق التصاريح لإدخال المساعدات لقطاع غزة

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جيش الإحتلال يُحدد موعد البدء بعمليات عسكرية كبيرة في غزة

الأحد، 15-10-2023 02:58 م

مصر: معبر رفح مفتوح ولم نتلق التصاريح لإدخال المساعدات لقطاع غزة

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الوكيل الإخباري - أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الأحد، أن "السلطات المصرية لم تتلق حتى الآن ‏التصاريح اللازمة من الأمم المتحدة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة لها، ‏لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة".‏

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وقال شكري في تصريحات صحفية "لم نتمكن من الحصول على أي تصريح لإرسال المساعدات الإنسانية والإمدادات لتخفيف الضغوط".


وأشار إلى أن "معبر رفح مفتوح رسميا على الجانب المصري طوال الوقت، لكنه يتعرض للقصف الجوي، كما أن الطرق في غزة ليست في حالة تمكنها من استقبال المركبات العابرة".


 




 

 


 

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