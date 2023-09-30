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السبت، 30-09-2023 01:40 م

انطلاق المؤتمر الدولي للتحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين

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الوكيل الاخباري - انطلقت اليوم السبت، أعمال المؤتمر الدولي الثامن للتحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين في العاصمة الإسبانية مدريد، والذي سيستمر ليومين متتاليين، وبحضور عدد واسع من شخصيات ومؤسسات وازنة ومن أبناء الجالية الفلسطينية في إسبانيا.

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وانطلق المؤتمر تحت شعار الوقف الفوري لسياسة الإهمال الطبي المتعمد ومن أجل استرداد جثامين الشهداء، وخاصة الأسرى منهم.


ومن المقرر أن يتناول ويناقش المؤتمر أثناء جلسات أعماله العديد من القضايا المتعلقة بالحركة الوطنية الأسيرة مثل الإهمال الطبي المتعمد، الأطفال المعتقلين، جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال الاسرائيلي، الاعتقال الإداري الغير قانوني وغيرها من المواضيع ذات الصلة، بالإضافة لفضح وتعرية كافة الإجراءات الإسرائيلية بحق الأسرى.

 

صفا


 




 

 


 

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