بالفيديو : لحظة استشهاد الشاب أسيد الريماوي واصابة رفاقه في رام الله فجر اليوم

الوكيل الإخباري- استشهد، فجر اليوم الجمعة، فتى وأصيب 7 فلسطينيين على الأقل بالرصاص الحي، في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، في كمين نصبه جنود الاحتلال للشبان

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حيث أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على الشهيد أُسيد الريماوي وشبان آخرين حاولوا إسعافه في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله.



والفيديو التالي يوثق عملية الاغتيال هذه: