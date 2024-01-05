بالفيديو : لحظة استشهاد الشاب أسيد الريماوي واصابة رفاقه في رام الله فجر اليوم

الوكيل الإخباري- استشهد، فجر اليوم الجمعة، فتى وأصيب 7 فلسطينيين على الأقل بالرصاص الحي، في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، في كمين نصبه جنود الاحتلال للشبان
حيث أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على الشهيد أُسيد الريماوي وشبان آخرين حاولوا إسعافه في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله.
والفيديو التالي يوثق عملية الاغتيال هذه:
تسجيل لكاميرا مراقبة يظهر لحظة إطلاق قوات الاحتلال النار على الشاب أسيد الريماوي ما أدى لاسـ.تشهاده في بلدة ريما شمال غرب رام الله#الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/88vfTwAzBO— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) January 5, 2024