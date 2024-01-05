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الوكيل الاخباري
 

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الجمعة، 05-01-2024 10:06 ص

بالفيديو : لحظة استشهاد الشاب أسيد الريماوي واصابة رفاقه في رام الله فجر اليوم

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الوكيل الإخباري- استشهد، فجر اليوم الجمعة، فتى وأصيب 7 فلسطينيين على الأقل بالرصاص الحي، في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، في كمين نصبه جنود الاحتلال للشبان

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حيث أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على الشهيد أُسيد الريماوي وشبان آخرين حاولوا إسعافه في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله.


والفيديو التالي يوثق عملية الاغتيال هذه:

 


 




 

 


 

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