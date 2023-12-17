الاحتلال يعتقل فلسطينيين من مخيم الجلزون شمال رام الله

الوكيل الاخباري-
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنين فلسطينيين من مخيم الجلزون شمال رام الله.اضافة اعلان
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا
"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الجلزون، واعتقلت أحمد سائد أحمد نخلة، وبلال أحمد الصرفندي بعد مداهمة منزليهما.
وكانت مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحامها للمخيم، أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام والصوت، فيما لم يبلغ عن إصابات.
كما اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، حي جبل الطويل في مدينة البيرة، وبلدتي بيرزيت وعبوين شمالا، وقرية بلعين غرب رام الله، وبلدة نعلين وقرية دير عمار في الشمال الغربي.