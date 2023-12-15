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الجمعة، 15-12-2023 07:56 م

الرئيس الفلسطيني يبحث مع سوليفان سبل وقف العدوان على غزة

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الوكيل الإخباري- استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بمقر الرئاسة بمدينة رام الله، مساء اليوم الجمعة، مستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان.

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وأكد الرئيس الفلسطيني خلال اللقاء، على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار، وحرب الإبادة الجماعية خاصة في قطاع غزة، من أجل تجنيب المدنيين ويلات القصف والقتل والدمار الذي تقوم به آلة القتل الإسرائيلية.


وجدد الرئيس عباس التأكيد على ضرورة فتح جميع المعابر، ومضاعفة إدخال المواد الإغاثية والطبية والغذائية، وتوفير المياه والكهرباء والوقود بأسرع وقت ممكن، وتقديم ما يلزم من مساعدات لتعاود المستشفيات والمرافق الأساسية عملها في علاج الآلاف من الجرحى وتقديم خدماتها لأبناء شعب فلسطين .


كما وأكد على ضرورة تدخل الإدارة الأميركية لإلزام إسرائيل لوقف عدوانها على أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، المتمثل بالاجتياحات للمدن والمخيمات الفلسطينية وقتل للمدنيين، وتدمير للبنية التحتية، ووقف الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وجرائم التطهير العرقي وغيرها من الجرائم.

 

 




 

 


 

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