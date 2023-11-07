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الثلاثاء، 07-11-2023 11:34 ص

بايدن فوجئ بموقف نتنياهو بشأن مهاجمة المناطق الحضرية

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الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مساعدين للرئيس الأميركي جو بايدن قولهم إن الرئيس فوجئ بعدم رغبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التراجع عن مهاجمة المناطق الحضرية خلال العدوان المستمر على قطاع غزة.

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وكان قد قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو امس الاثنين إنه لن يكون هناك وقف شامل لإطلاق النار في غزة دون إطلاق سراح المحتجزين.

وأضاف في مقابلة لشبكة إيه.بي.سي الأميركية "فيما يتعلق بالهدن التكتيكية لساعة هنا وساعة هناك فقد حدث ذلك من قبل".

كما تابع "أعتقد أننا سندرس الظروف ليتسنى إدخال السلع والاحتياجات الإنسانية أو ليغادر محتجزونا فرادى، لكنني لا أعتقد أنه سيكون هناك وقف شامل لإطلاق النار".


 




 

 


 

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