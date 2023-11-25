السبت 25-11-2023
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السبت، 25-11-2023 06:24 ص

بايدن: هناك فرصة حقيقية لتمديد الهدنة بغزة

بايدن


الوكيل الاخباري - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال كلمة في البيت الأبيض  ، إن هناك فرصة حقيقية من أجل تمديد الهدنة المؤقتة في قطاع غزة، والتي بدأت الجمعة، وتستمر أربعة أيام.

واعتبر بايدن أن "وقف القتال فرصة حاسمة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة"، مشدداً على ضرورة "إنهاء دائرة العنف في الشرق الأوسط"، مشيرًا إلى أن "الدبلوماسية الأمريكية واسعة النطاق"، ساهمت في صفقة إطلاق سراح الأسرى، والتي بدأت، الجمعة، متوقعًا إطلاق سراح المزيد خلال الأيام المقبلة.

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