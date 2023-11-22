الأربعاء 22-11-2023
الوكيل الاخباري
 

مواصلة التجهيزات لإقامة المستشفى الميداني الأردني الثاني جنوب غزة - صور

الجامعة العربية ترحب بالهدنة الإنسانية في قطاع غزة

محافظة: الكتب المدرسية لها سعر مُحدد لا يجوز تجاوزه

غزة : أكثر من 200 شهيد خلال 24 ساعة

النائب زيادين يحول سؤاله إلى استجواب حول شركات تطبيقات النقل الذكية في الأردن

حماس تعليقاً على الهدنة : سنبقى الدرع الواقي للشعب الفلسطيني حتى دحر الاحتلال

وفاة عائلة أردنية من أب وأم وأربعة أطفال بحادث مروع في عُمان

سرايا القدس: خضنا اشتباكات ضارية مع عدد من جنود العدو

الهواري: توصيات جديدة تتعلق بأمراض الكبد الوبائي للعمالة الآسيوية

قصف إسرائيلي بالقنابل الفوسفورية على اللبونة جنوب لبنان

عاجل

غزة : أكثر من 200 شهيد خلال 24 ساعة

الأربعاء، 22-11-2023 10:58 ص

الاتحاد الأوروبي يعد باستخدام الهدنة لزيادة المساعدات لغزة

2023_10_27_15_16_3_274


الوكيل الإخباري- قالت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين إن المفوضية ستبذل جهودها لاستخدام الهدنة المرتقب تطبيقها من أجل زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأضافت رئيسة المفوضية "ممتنة جدا للذين عملوا بلا كلل عبر القنوات الدبلوماسية للتوسط في اتفاق الهدنة".

من جانبهما رحب كل من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا باتفاق الهدنة وأكدا على أنه من المهم الاستفادة منه في السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.

اضافة اعلان

 

للمزيد من اخبار فلسطين : انقر هنا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
06120033303672821082344418882061

الاحتلال يستولي على 2.5 دونم من أراضي بيت دجن شرق نابلس

الجامعة-العربية-ترحب-بقرار-هدنة-إنسانية-فورية-في-غزة-_كلمة-الاردن

الجامعة العربية ترحب بالهدنة الإنسانية في قطاع غزة

d4dd2171-b299-45ce-8d42-1e49d1759133

الكرملين: الهدنة الإنسانية السبيل الوحيد للتوصل إلى تسوية مستدامة

original_main_image6558b149863a4

غزة : أكثر من 200 شهيد خلال 24 ساعة

165440063458496700

حماس تعليقاً على الهدنة : سنبقى الدرع الواقي للشعب الفلسطيني حتى دحر الاحتلال

63379_17_1700644828

سرايا القدس: خضنا اشتباكات ضارية مع عدد من جنود العدو

أخبار متعلقة
237575

قطر: نأمل أن تؤسس الهدنة لاتفاق مستدام يوقف الحرب

371306_3_1699280976

حكومة غزة: نطالب بفتح معبر رفح بشكل عاجل ودائم

56e78f4a6b94598baa1af085

أردوغان: إسرائيل انتهكت القيم الإنسانية في قطاع غزة

62737914_101

مسؤول امريكي : ندعو إسرائيل لتفعيل الهدنة الإنسانية والالتزام بالقانون الإنساني الدولي

72496c3b438d5f342d2822942caf0570-1024x677

منظمة إنسانية دولية تدعو إلى فتح معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وغزة

653d26944c59b7582f3e9a09

مصر تتهم إسرائيل بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة