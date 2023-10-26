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الخميس، 26-10-2023 06:54 ص

بايدن ونتنياهو يبحثان جهود تحديد مكان الأسرى

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الوكيل الاخباري - أفاد بيان من البيت الأبيض بأن الرئيس جو بايدن ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بحثا هاتفيا التطورات في غزة، والجهود المستمرة لتحديد مكان الرهائن وتأمين إطلاق سراحهم.اضافة اعلان


وأشار البيان إلى أن بايدن ونتنياهو استعرضا خلال المكالمة المناقشات الجارية لضمان مرور آمن للأجانب الراغبين في مغادرة غزة بأقرب وقت ممكن.

وقال أيضا إن بايدن تطرّق لتأييد واشنطن تدفق الغوث على غزة، وجدد مساندته لما سماه "حق إسرائيل في الدفاع عن مواطنيها بطريقة تتفق مع القانون الإنساني الدولي".

وأشار الرئيس الأميركي إلى أهمية التركيز على ما بعد هذه الأزمة ليشمل مسارا للسلام الدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

 




 

 


 

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