بحرية الاحتلال تعتقل 5 صيادين من غزة

الوكيل الاخباري - اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، خمسة صيادين قبالة بحر مدينة غزة، واستولت على مركب صيد كانوا على متنه.

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وأفادت مصادر ، بأن زوارق الاحتلال الحربية حاصرت مركب صيد في بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، واستولت عليه، واعتقلت خمسة صيادين، وهم: محمد عمر الهبيل، جهاد محمود الهبيل، زكريا محمد عمر الهبيل، حسن فضل بكر، وصدام ماجد بكر، ونقلتهم إلى ميناء اسدود.



وتتعمد زوارق الاحتلال استهداف الصيادين بشكل يومي في بحر غزة، بإطلاق الرصاص عليهم واعتقالهم وتخريب شباك الصيد الخاصة بهم، وتستولي على مراكبهم وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.

وفا