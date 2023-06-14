الأربعاء 14-06-2023
الوكيل الاخباري

قتلى حرب السودان على مشارف الألف

وزير الاوقاف: العدد الأكبر من الحجاج الأردنيين سيغادر يوم الجمعة

ضبط مركبة تسير بسرعة 200 كلم على طريق العمري

السعايدة: جميع عدادات الكهرباء في الأردن ذكية بحلول 2025

الإمارات تعيد إصدار تأشيرة زيارة لـ90 يوما

نائب بالكونغرس الأمريكي تقدم طلبا لعزل بايدن

هيئة الطاقة تؤكد ضرورة الحصول على براءة ذمة من شركات الكهرباء قبل شراء العقارات

ارتفاع على أسعار النفط وترقب لقرار الفائدة الأميركية اليوم

بحرية الاحتلال تعتقل 5 صيادين من غزة

إصابة بحادث انقلاب مركبة على شارع الأردن

الأربعاء، 14-06-2023 08:12 ص

بحرية الاحتلال تعتقل 5 صيادين من غزة

احتلال بحر


الوكيل الاخباري - اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، خمسة صيادين قبالة بحر مدينة غزة، واستولت على مركب صيد كانوا على متنه.

اضافة اعلان


وأفادت مصادر ، بأن زوارق الاحتلال الحربية حاصرت مركب صيد في بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، واستولت عليه، واعتقلت خمسة صيادين، وهم: محمد عمر الهبيل، جهاد محمود الهبيل، زكريا محمد عمر الهبيل، حسن فضل بكر، وصدام ماجد بكر، ونقلتهم إلى ميناء اسدود. 


وتتعمد زوارق الاحتلال استهداف الصيادين بشكل يومي في بحر غزة، بإطلاق الرصاص عليهم واعتقالهم وتخريب شباك الصيد الخاصة بهم، وتستولي على مراكبهم وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.

 

وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
احتلال 10

الاحتلال يعتقل شقيقين من جنين

p7RXi

مواجهات عقب اقتحام الاحتلال بلدة يعبد في جنين

احتلال 999

قوات الاحتلال تقتحم مخيم في نابلس

7777

الجامعة العربية تُحذر من تنفيذ خطط لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية

666

قاضي قضاة فلسطين: المشروع الإسرائيلي بتقسيم الأقصى ينذر بعواقب وخيمة

احتلال بحر

إصابة صياد برصاص بحرية الاحتلال في غزة

أخبار متعلقة
ظظ

الاحتلال يحول القدس إلى ثكنة عسكرية

00

الاحتلال يهدم غرفة زراعية شرق قلقيلية

احتلال بحر

بحرية الاحتلال تهاجم مراكب الصيادين في غزة

احتلال 5

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من سلفيت

احتلال 1

الاحتلال يعتقل شابين من جنين

احتلال 55

الاحتلال يعتقل شابا من مدينة البيرة