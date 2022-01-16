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الأحد، 16-01-2022 01:20 م

بسبب مياه الأمطار.. أضرار مادية في المنازل والممتلكات بقطاع غزة

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الوكيل الإخباري-تسببت الرياح ومياه الأمطار خلال المنخفض الجوي الذي تأثرت به البلاد منذ يوم أمس بخسائر وأضرار مادية في منازل الأفراد وممتلكاتهم في عدد من المناطق بقطاع غزة.

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وأفاد مراسل وفا، بتضرر العديد من المنازل في مدينة غزة، وتحديداً في أحياء تل الهوا، والرمال الجنوبي، والزيتون، وعسقولة، والتفاح، والشيخ رضوان، ومنطقة النفق بالمدينة، إضافة إلى تطاير ألواح معدنية من أسطح بنايات ومحلات تجارية وأسواق، وتراكم مياه الأمطار في المناطق المنخفضة، خاصة في محيط مدارس "الأونروا" في منطقة الرمال، قرب مركز النور للمكفوفين، وعلى امتداد شارع الصناعة في تل الهوا.


وأشار إلى وقوع نحو 8 حوادث سير بين مركبات على الطرق الرئيسة بفعل غزارة الأمطار التي هطلت في عدد من المناطق بمدينة غزة، ما أدى إلى إصابة مواطن على الأقل، كما تضررت 9 منازل بفعل الحرائق، نتيجة زيادة الأحمال، لكثرة استخدام الأجهزة الكهربائية.


وأوضح أن العديد من المركبات علقت في شوارع غمرتها مياه الأمطار، كما تم إخلاء 5 منازل تضررت جراء غمرها بالمياه في مدينة غزة، إضافة إلى سقوط لوحات إعلانات وأشجار كبيرة بفعل الرياح الشديدة المصاحبة للمنخفض الجوي.
ووجهت دعوات للمزارعين في المناطق الحدودية شرق غزة لأخذ الاحتياطات والتدابير لاحتمال فتح العبارات والسدود من قبل الاحتلال الإسرائيلي، الذي يتعمد كل موسم شتاء فتحها صوب ممتلكات المواطنين والأحياء السكنية القريبة من المناطق الشرقية للقطاع.


كما قررت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة تعطيل العملية التعليمية في مختلف مناطق قطاع غزة من جامعات ومدارس ورياض أطفال، إضافة إلى تعطيل دور حضانة، بسبب الأحوال الجوية، وحفاظاً على سلامة الطلبة والهيئات التدريسية.

 

وفا

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