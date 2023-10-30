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الإثنين، 30-10-2023 01:25 م

بقذيفة "الياسين 105".. كتائب القسام تستهدف ناقلة جند صهيونية وآليتين

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الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام عن استهداف ناقلة جند صهيونية متوغلة شرق حي الزيتون بقذيفة "الياسين 105".

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وأضافت أنها كتائب استهدفت آليتين صهيونيتين متوغلتين شرق حي الزيتون بقذائف "الياسين 105"

 

وتم استهداف ناقلة الجند خلال توغل آليات إسرائيلية لمدة وجيزة في المنطقة، قبل أن تجبرها المقاومة على التراجع، بحسب تأكيد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

 

كما قالت كتائب القسام إنها قصفت مدينة أسدود المحتلة برشقة صاروخية ردا على استهداف المدنيين.


ومن جانبها أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإصابة مبنى ومصنع في مدينة عسقلان بصواريخ أطلقت من غزة وخلفت أضرارا.


 




 

 


 

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