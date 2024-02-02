الجمعة 02-02-2024
الوكيل الاخباري
 

ولي العهد يلتقي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

برنامج الأغذية العالمي يصف الوضع في السودان بالكارثي

بوتين: تحديث القوات النووية الاستراتيجية بنسبة 95%

الاحتفال بتخريج طلبة جامعة جدارا المشاركين ببرنامج إسطنبول ديلايت

حماس تصدر بياناً حول مستجدات وقف إطلاق النار بغزة

المركز الاعلامي العسكري يهنىء الزميل محمد يحيى المحيسن

بلدية غزة تحذر من خطر فيضان بركة على مئات المنازل

بلجيكا تستدعي السفير الإسرائيلي إثر قصف مبنى تابع لها في غزة

استشهاد مديرة دائرة الشباب والمتطوعين بالهلال الأحمر الفلسطيني

إعلام عبري: إسرائيل قدمت ضمانات صريحة لمصر بشأن محور فيلادلفيا

الجمعة، 02-02-2024 09:34 م

بلدية غزة تحذر من خطر فيضان بركة على مئات المنازل

1202413163317170623976


الوكيل الاخباري - حذرت بلدية غزة من خطر فيضان بركة الشيخ رضوان التي امتلأت بمياه الأمطار المختلطة بالصرف الصحي، قائلة "إننا بعد أسابيع من المناشدات نرفع درجة الخطورة لأعلى مستوى حول فيضان البركة وغرق مئات المنازل حيث بدأت البركة الممتلئة بالفيضان فعلا".

اضافة اعلان

 

وأضافت البلدية في بيان صدر، اليوم الجمعة، يأتي ذلك بالإضافة لتدمير الاحتلال لمعظم المحولات ومولدات الكهرباء وخزان الوقود و الكوابل الكهربائية وتدمير الخط الرئيس الناقل، مما يجعل تخفيض منسوب المياه مستحيلا ويعرض حياة المواطنين لمخاطرة عالية جدا.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
غارة إسرائيلية على غزة وفا.jfif_c47fdcab-c406-4eed-9a23-79fbc296a367.jpg-d62cfaf1-90bb-4c1f-9ae6-2c90a5eb38eb

حماس تصدر بياناً حول مستجدات وقف إطلاق النار بغزة

1

بلجيكا تستدعي السفير الإسرائيلي إثر قصف مبنى تابع لها في غزة

1

استشهاد مديرة دائرة الشباب والمتطوعين بالهلال الأحمر الفلسطيني

11

إعلام عبري: إسرائيل قدمت ضمانات صريحة لمصر بشأن محور فيلادلفيا

22222

كتائب القسام تعلن عن عملية نوعية مزلزلة جديدة

القسام تفجر

سرايا القدس: استهدفنا 10 جنود إسرائيليين وأوقعناهم قتلى وجرحى

أخبار متعلقة
18-12-2023_09_46_43_GomhuriaOnline_10041702885603

13 شهيدا في غارات الاحتلال على جباليا وخانيونس

thumbs_b_c_ac3548514823f7175f8612586264aebb

شبكة "إن بي سي": زيارة بلينكن تهدف لدفع إسرائيل لبحث ما بعد الحرب

521281_1_1698494948

كتائب القسام تقصف آليات للاحتلال غرب مخيم المغازي

65979ba1423604147768510b

غالانت يكشف مخطط إسرائيل للمرحلة الجديدة من حربها على غزة

44

عائلات الأسرى الإسرائيليين تتظاهر أمام منزل غالانت

d857c463-d9ae-4e94-9155-43003d379c74

اليوم الـ 91 .. الاحتلال يواصل عدوانه على قطاع غزة