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كتائب القسام تعلن قصف مستوطنة "سديروت"

السبت، 14-10-2023 09:09 ص

"بلومبيرغ": إدارة بايدن قلقة من عواقب هجوم على غزة قد يبدأ في أي لحظة

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الوكيل الإخباري - ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تخشى أن السلطات الإسرائيلية ليس لديها أي تصور لمستقبل قطاع غزة بعد اجتياحه.

وذكرت الوكالة نقلا عن مصادر مقربة من إدارة بايدن أن "البيت الأبيض يخشى من أن إسرائيل ليست لديها خطة حول ما سيحدث لقطاع غزة بعد الغزو، ويطالب المسؤولين الإسرائيليين بالتفكير في ما هو أبعد من الهدف المباشر المتمثل في القضاء على حركة حماس".

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ووفقا للوكالة، فإن إدارة بايدن قلقة من أن الحكومة الإسرائيلية ليست مستعدة لعواقب الغزو المحتمل لقطاع غزة، والذي يمكن أن يبدأ في أي لحظة.


وفجر يوم السبت 7 أكتوبر 2023 أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذت المقاومة الفلسطينية عمليات نوعية حيث اقتحمت عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكت بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلت وجرحت عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطرت على آليات إسرائيلية.

 

RT

 




 

 


 

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