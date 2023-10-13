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الجمعة، 13-10-2023 04:11 م

رئيس المخابرات البريطانية السابق: حماس تنصب فخاً لـ "إسرائيل" في غزة

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الوكيل الإخباري - قال رئيس الاستخبارات البريطانية السابق، أليكس يونغر، إن حماس "نصبت فخاً" لـ "إسرائيل"، في حال أقدمت الأخيرة على الاجتياح البري لقطاع غزة.

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وكانت مصادر إسرائيلية عدة تحدث عن تحضير "إسرائيل" قواتها من أجل القيام بعملية برية في قطاع غزة، بعد عدة أيام من القصف المكثف الذي استهدف كل أجزاء القطاع، وتسبب بسقوط الآلاف من الشهداء والجرحى وتدمير آلاف المباني السكنية والمنشآت الخدمية في القطاع.


وبحسب صحيفة "Business Insider" الأميركية فإن رئيس الاستخبارات البريطاني السابق قال: "إن حماس تستفز إسرائيل لغزو غزة"، محذراً الاحتلال من أن "الغزو سيكلف الكثير من الأرواح ويؤدي إلى التطرف".


وأضاف يونغر، الذي شغل منصب رئيس جهاز المخابرات الخارجية في المملكة المتحدة من 2014 إلى 2020، خلال مقابلة على قناة "بي بي سي" البريطانية: "من الواضح الآن أن حماس تنصب فخاً لإسرائيل".


وتابع: "سوف تكون حماس مسرورة أن تلتزم إسرائيل بغزو بري واسع النطاق ومفتوح النطاق لغزة، بسبب حجم وشدة الصراع الذي سيترتب على ذلك، وما سيترتب على ذلك من خسارة في الأرواح البريئة لا محالة. التطرف الذي قد يولده، وإلى أي مدى سيضع حلفاء إسرائيل وشركائها في المنطقة في موقف مستحيل".


وأعلنت الأمم المتّحدة، اليوم الجمعة، أنّ أكثر من 423 ألف فلسطيني، أُجبروا على الفرار من منازلهم في قطاع غزة من جراء التعرض لقصف إسرائيلي عنيف منذ أيام.


وكان المتحدث العسكري باسم كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس)، أبو عبيدة، أكد أنه لا يزال في جعبة المقاومة الكثير في الساعات والأيام القادمة، مشدداً على أن "الهجرة في قاموسنا غير واردة"، وذلك رداً على معلومات تتداول وتصريحات حول تهجير سكان قطاع غزة باتجاه سيناء المصرية.

 

الميادين

 




 

 


 

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