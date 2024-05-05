الأحد 05-05-2024
الوكيل الاخباري
 

الاحتلال يعتقل فتاة ويشدد اجراءاته العسكرية في البلدة القديمة من القدس

إطلاق مبادرة أردنية لتوفير الغذاء لأسر تعاني من انعدام الأمن الغذائي

اتساع رقعة الاحتجاجات الطلابية المنددة بالحرب على غزة

حماية المستهلك تطالب بشمول الدجاج الطازج بقرار السقوف السعرية

المدارس الخاصة: عقد عمل جديد للمعلمين المعينين لأول مرة مدته 12 شهراً

الكهرباء الوطنية تسعى لرفع نسبة توافرية شبكة النقل الى 99.96 % عام 2026

قتيلان في هجوم استهدف مرشحا للانتخابات في المكسيك

صور- فيضان يجتاح مناطق واسعة في تكساس

الضمان: الإعلان عن الزيادة السنوية على الرواتب التقاعدية نهاية الأسبوع

صور- مصرع سائق بعد اصطدام سيارته بإحدى بوابات البيت الأبيض

الأحد، 05-05-2024 09:45 ص

رغم الحديث عن تقدم .. ما الذي يعرقل مفاوضات الهدنة في غزة ؟

000_34449XM


الوكيل الإخباري- مع اقتراب حرب غزة من إتمام 7 أشهر، تتحدث مصادر عدة عن تقدم في مفاوضات وقفها التي تستضيفها القاهرة حاليًا، لكن العقدة الأساسية بين طرفين انعدمت الثقة بينهما لا تزال في موقعها.

اضافة اعلان


فحركة حماس متمسكة بأن يتضمن الاتفاق نصًا واضحًا وصريحًا على وقف كلي ودائم لإطلاق النار وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة، بينما ترفض إسرائيل هذه النقطة حتى الآن وتصر على عدم إنهاء الحرب حتى اجتياح مدينة رفح بريًّا.


ومع تمسك الطرفين بموقفهما، تبدو المفاوضات وكأنها تدور في حلقة مفرغة.


ومساء السبت، أكد مسؤول بارز في حماس أن الحركة "لن توافق بأي حال من الأحوال" على اتفاق هدنة في غزة لا يتضمن صراحة "وقفًا دائمًا للحرب".


واعتبر المسؤول أن إسرائيل "تسعى إلى إطار اتفاق لاسترداد رهائنها "من دون ربط ذلك بإنهاء العدوان على غزة"، وهو ما ترفضه حماس، متهمًا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتعطيل الاتفاق.


ومع أحاديث المسؤولين الإسرائيليين، وأيضًا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الذين يقولون إن حماس تضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق ، يبدو الإصرار الإسرائيلي على اجتياح رفح "ثابتًا"، وهو ما يظهر من تصريحات كبار مسؤوليها، وعلى رأسهم نتنياهو.


ورغم تزايد الضغوط الدولية على إسرائيل للعدول عن قرارها اجتياح رفح، المدينة الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة المكتظة بأكثر من 1.5 مليون نازح فلسطيني، فإن نتنياهو غير عازم على التراجع عنها على ما يبدو.


وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي أكد الثلاثاء، أن الجيش سيشن هجومًا بريًّا في رفح "مع أو من دون" هدنة مع حماس، وأكد أن "فكرة أننا سنوقف الحرب قبل تحقيق جميع أهدافها غير واردة".



سكاي نيوز عربية


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1003

الاحتلال يعتقل فتاة ويشدد اجراءاته العسكرية في البلدة القديمة من القدس

10162004787380379259102732536438

اتساع رقعة الاحتجاجات الطلابية المنددة بالحرب على غزة

652b70aa4236044aca558a69

اليوم الـ212 .. آخر تطورات الحرب المستعرة على قطاع غزة

احتلال 55

قوات الاحتلال تقتحم بيرزيت شمالي رام الله

طط

88 نائبا أمريكيا: إسرائيل تتعمد حجب المساعدات عن الفلسطينيين

صفقة

حماس تتمسك بمطالبها وضغوط أميركية على نتنياهو للمشاركة بالمفاوضات

أخبار متعلقة
74e49a12683133cba5225df3ccb63c79

مصدر يكشف عن تقدم إيجابي في مفاوضات الهدنة بغزة

2024-02-04T081945Z_1680097127_RC2IV5AFVIOJ_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS

مسؤول بحماس: غداً الاثنين سيتم تسليم الرد على مقترح الهدنة الجديد

شهداء٤

وزارة الصحة بغزة تعلن حصيلة جديدة لعدد الشهداء

shahnat-aly-ghzt

كاميرون: "إسرائيل" وافقت على زيادة ادخال عدد الشاحنات إلى 500 يوميا لشمال غزة

10741

بلينكن: نراجع التحقيق الإسرائيلي في مقتل عمال الإغاثة بغزة

main_image65e5c4afe6f82

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الاسرائيلي على غزة الى 33091 شهيداً