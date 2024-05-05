صور- مصرع سائق بعد اصطدام سيارته بإحدى بوابات البيت الأبيض

الوكيل الإخباري- أعلن جهاز الخدمة السرية الأمريكي مصرع سائق سيارة اصطدمت مركبته ببوابة البيت الأبيض مساء السبت.

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وقال جهاز الخدمة السرية في بيان له إنه عثر على السائق ميتًا داخل السيارة بعد الحادث الذي وقع قبل الساعة 10:30 مساءً بقليل بالتوقيت المحلي - في البلاد- عند البوابة الخارجية للبيت الأبيض، دون ذكر تفاصيل عن هوية سائق السيارة.



وأضاف الجهاز أنه نفذ عدة بروتوكولات أمنية وحاول عناصره تقديم مساعدة للسائق لكن تبين أنه قد توفي.



وأكد البيان أنه لا يوجد أي تهديد على البيت الأبيض، مضيفًا أن جهاز الخدمة السرية سيواصل التحقيق في الحادث، بينما أحال "جزء التحقيق المتعلق بالاصطدام المميت" إلى إدارة شرطة العاصمة واشنطن.





#BREAKING : A vehicle has crashed into the White House security barricade entrance resulting in a fatality



RT