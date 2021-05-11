الثلاثاء 11-05-2021
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الثلاثاء، 11-05-2021 12:43 ص

بيان صادر عن الرئاسة الفلسطينية

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الوكيل الاخباري - قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين الأبدية وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي، وهي حق تاريخي وديني ثابت للشعب الفلسطيني.
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وأكد ابو ردينة في بيان مساء الاثنين/ الثلاثاء، تعقيبا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي قال فيها إن "القدس ستبقى عاصمة إسرائيل الموحدة"، أن خطاب نتنياهو التحريضي وتنصله من الاتفاقيات وخرقه للقانون الدولي "يدفع بالأوضاع نحو مستقبل مجهول وطريق مسدود لا يخدم سوى التطرف وأعداء السلام، محملا نتنياهو مسؤولية التصعيد وكل ما يحصل من تدهور وتوتر للأوضاع في كل مكان.

 




 

 


 

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