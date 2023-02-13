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الإثنين، 13-02-2023 10:31 ص

بينهم والدة شهيد .. الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من رام الله

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الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، ثلاثة فلسطينيين من رام الله، بينهم والدة وشقيق الشهيد مجاهد النجار.

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وأفادت مصادر لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفلسطينية شهلة عبد الحميد حامد والدة الشهيد مجاهد النجار ونجلها خالد (22 عاما)، بعد أن داهمت منزلهم في بلدة سلواد شرق مدينة رام الله.


يذكر أن الشهيد النجار، قد ارتقى برصاص قوات الاحتلال في قرية دير دبوان شرق رام الله، في السابع من شهر كانون الأول/ ديسمبر.


وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت قرية المزرعة الغربية شمال غرب رام الله، واعتقلت الشاب أحمد محمد حسين شريتح (18 عاما)، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته وعبثت بمحتوياته.

 

وفا


 




 

 


 

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