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بالتفاصيل.. مصدر أمني لبناني يكشف طريقة اغتيال العاروري

الأربعاء، 03-01-2024 07:30 م

بالتفاصيل.. مصدر أمني لبناني يكشف طريقة اغتيال العاروري

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الوكيل الإخباري - قال مصدر أمني لبناني بارز، اليوم الأربعاء، لوكالة "فرانس برس" إن القصف الذي أدى إلى استشهاد القيادي في حركة حماس صالح العاروري و6 آخرين في الضاحية الجنوبية لبيروت يوم أمس، جرى عبر "صواريخ موجّهة" أطلقتها طائرة حربية إسرائيلية.

واتهمت السلطات اللبنانية وحركة حماس، الثلاثاء " إسرائيل" باغتيال العاروري ورفاقه في قصف تمّ عبر طائرة مسيّرة.

وأوضح المصدر الأمني المطلع على التحقيقات الأولية، أن اغتيال العاروري حصل بواسطة صواريخ موجهة أطلقتها طائرة حربية وليس عبر طائرة مسيّرة.

وبحسب المصدر الأمني اللبناني، أطلقت الطائرة الحربية 6 صواريخ، اثنان منها لم ينفجرا.

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وقال إن صاروخين اخترقا سقف طابقين قبل أن يصيبا مكان اجتماع قادة حماس "إصابة مباشرة".


وأكد المصدر أن الصواريخ التي استخدمت في القصف، الثلاثاء، تستخدمها الطائرات الحربية الإسرائيلية، وسبق للأجهزة العسكرية اللبنانية أن عاينت صواريخ مشابهة أطلقتها طائرات إسرائيلية في جنوب لبنان، بعد بدء التصعيد عبر الحدود مع إسرائيل على وقع الحرب في غزة.


ومنذ اندلاع الحرب بين "إسرائيل" وحماس في قطاع غزة في 7 أكتوبر، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلا يوميا للقصف بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.

 

واستند المصدر إلى عاملين، الأول "دقة الإصابة لأنه لا يمكن لمسيّرة أن تصيب بهذه الدقة، والثاني زنة الصواريخ والمقدرة بنحو 100 كيلوغرام لكل منها".

 




 

 


 

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