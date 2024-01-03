الأربعاء 03-01-2024
الوكيل الاخباري
 

القسام: اغتيال العاروري وإخوانه يؤكد أن العدو خطر على الأمة

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صحيفة لبنانية تكشف كيف تم اغتيال صالح العاروري

الأربعاء، 03-01-2024 03:49 م

حماس تنعى 7 من قادتها ومقاتليها

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الوكيل الإخباري- نعت كتائب عز الدين القسام ثلة من قادتها ومقاتليها الشهداء الذين ارتقوا بعد عملية اغتيال غادرة لهم في بيروت أمس الثلاثاء . 

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حيث نعت القسام نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس القائد صالح محمد العاروري "أبو محمد" و القائد عزام حسني الأقرع "أبو عبد الله" و القائد سمير فوزي فندي "أبو عامر"

كما نعت عدد من مقاتليها ، الشهيد أحمد محمد حمود  "أبو الفضل" و الشهيد محمد سعيد بشاشة "أبو ابراهيم" و الشهيد محمود زكي شاهين "أبو عبد الرحمن" و الشهيد المجاهد/محمد عصام الريس "أبو مسلم"

 

وقالت القسام في بيان اليوم الاربعاء :" إن اغتيال الشيخ صالح العاروري وإخوانه على أرض لبنان ليؤكد بأن هذا العدو هو خطر على الأمة، وأن ساحة المعركة مع هذا الكيان مفتوحة، وأن قتاله وردعه عن غيّه هو واجب على أبناء أمتنا في كل الساحات والجبهات حتى اقتلاع هذا السرطان من أرض فلسطين وإراحة الأمة من شروره، وهذا ما عمل عليه الشيخ صالح وإخوانه من حشد لطاقات الأمة وقد بدأ يؤتي ثماره"

واضافت :"إن اغتيال قادتنا هو وسام شرف لنا، ولن يزيد حركتنا ومقاومتنا إلا إصراراً وثباتاً على مواصلة الطريق وتدفيع الاحتلال ثمن عدوانه، وستبقى دماؤهم نبراساً ينير لنا طريق التحرير ولعنات تلاحق هذا الكيان الهش حتى كنسه عن أرضنا ومقدساتنا "ويسألونك متى هو قل عسى أن يكون قريباً".

 




 

 


 

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