تضرر آلية عسكرية لجيش الاحتلال في عقبة جبر

الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الخميس، عن تضرر آلية عسكرية خلال اقتحام مخيم عقبة جبر جنوبي أريحا شرقي الضفة الغربية المحتلة.

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وذكر جيش الاحتلال في بيان، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن مركبة عسكرية تضررت بإطلاق نار من مقاومين خلال اقتحام المخيم.



وفي السياق، قال جيش الاحتلال إنه اعتقل تسعة فلسطينيين من أنحاء الضفة الغربية، ستة منهم في نابلس.



وأشار إلى أن قواته تعرضت لإطلاق نار وإلقاء حجارة وعبوات ناسفة في نابلس.

وفي عرابة بجنين، أعلن جيش الاحتلال عن الاستيلاء على معدات عسكرية، وتعرض قواته لزجاجات حارقة وحجارة.



وفي بيت أمر بالخليل، قال جيش الاحتلال إنه استولى على مسدسين وعتاد عسكري وأسلحة أخرى.

صفا