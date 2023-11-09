تطورات الأحداث في غزة لليوم الـ34 من الحرب على القطاع

الوكيل الإخباري - يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة لليوم الـ34 على التوالي، وقصفه المكثف على القطاع وتدمير المنازل والبيوت على رؤوس ساكنيها .



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع عدد الشهداء إلى 10569 شهيدا، بينهم 4324 طفلا و2823 سيدة، وإصابة 25,959 بجراح مختلفة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

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وتاليا أبرز التطورات:



جيش الاحتلال: مقتل ضابط في المعركة وسط غزة وارتفاع عدد القتلى إلى 352



- المقاومة تخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في المحورين الجنوبي والشمالي الغربي من غزة



- قصف يستهدف مناطق عدة في قطاع غزة



- انتشال 4 شهداء على الأقل جراء استهداف منزل في بني سهيلا شرقي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة



- الصحة العالمية توثق 108 هجمات على المرافق الصحية بغزة منذ بدء عدوان الاحتلال في 7 تشرين الأول الماضي



- طيران الاحتلال يستهدف محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة



- أمريكا: الفلسطينيون ينبغي أن يحكموا غزة بعد الحرب

