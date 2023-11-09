تطورات الأحداث في غزة لليوم الـ34 من الحرب على القطاع

الوكيل الإخباري - يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة لليوم الـ34 على التوالي، وقصفه المكثف على القطاع وتدمير المنازل والبيوت على رؤوس ساكنيها .
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع عدد الشهداء إلى 10569 شهيدا، بينهم 4324 طفلا و2823 سيدة، وإصابة 25,959 بجراح مختلفة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
وتاليا أبرز التطورات:
جيش الاحتلال: مقتل ضابط في المعركة وسط غزة وارتفاع عدد القتلى إلى 352
- المقاومة تخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في المحورين الجنوبي والشمالي الغربي من غزة
- قصف يستهدف مناطق عدة في قطاع غزة
- انتشال 4 شهداء على الأقل جراء استهداف منزل في بني سهيلا شرقي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة
- الصحة العالمية توثق 108 هجمات على المرافق الصحية بغزة منذ بدء عدوان الاحتلال في 7 تشرين الأول الماضي
- طيران الاحتلال يستهدف محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة
- أمريكا: الفلسطينيون ينبغي أن يحكموا غزة بعد الحرب