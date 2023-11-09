الخميس 09-11-2023
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وزارة الصحة في غزة: الاحتلال لم يترك شبرا دون استهداف

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وزارة الصحة في غزة: الاحتلال لم يترك شبرا دون استهداف

الخميس، 09-11-2023 08:06 ص

تطورات الأحداث في غزة لليوم الـ34 من الحرب على القطاع

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الوكيل الإخباري - يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة لليوم الـ34 على التوالي، وقصفه المكثف على القطاع وتدمير المنازل والبيوت على رؤوس ساكنيها .

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع عدد الشهداء إلى 10569 شهيدا، بينهم 4324 طفلا و2823 سيدة، وإصابة 25,959 بجراح مختلفة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

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وتاليا أبرز التطورات: 

جيش الاحتلال: مقتل ضابط في المعركة وسط غزة وارتفاع عدد القتلى إلى 352

- المقاومة تخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في المحورين الجنوبي والشمالي الغربي من غزة

- قصف يستهدف مناطق عدة في قطاع غزة

- انتشال 4 شهداء على الأقل جراء استهداف منزل في بني سهيلا شرقي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

- الصحة العالمية توثق 108 هجمات على المرافق الصحية بغزة منذ بدء عدوان الاحتلال في 7 تشرين الأول الماضي

- طيران الاحتلال يستهدف محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة

- أمريكا: الفلسطينيون ينبغي أن يحكموا غزة بعد الحرب

 




 

 


 

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