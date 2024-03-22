تفاصيل جديدة حول عملية رام الله

الوكيل الإخباري -

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كشفت شبكة" قدس" الإخبارية نقلا عن إذاعة جيش الاحتلال عن تفاصيل جديدة حول عملية إطلاق النار ،غرب رام الله، والتي أسفرت عن إصابة 7 من جنود الاحتلال بعضهم بجروح خطيرة، وارتقاء المنفذ مجاهد منصور شهيدا.وقالت الشبكة، إن طائرة مسيرة رصدت المنفذ بعد حوالي نصف ساعة من إطلاقه النار تجاه مركبات المستوطنين، إذ تمكن المقاوم من الانتقال من مكان لآخر وسط لإطلاقه للرصاص بشكل دقيق.ووفقا للشبكة، فإن حارس الأمن في مستوطنة "طلمون" حذر الجنود من الوصول للمكان بدون مركبات مصفحة خشية تعرض لإطلاق نار من المنفذ، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال استدعت طائرة حربية للمكان عند الساعة السادسة، ولكن الطائرة وصلت بعد 45 دقيقة.وأوضحت الشبكة، أن الطائرة الحربية أطلقت النار تجاه المنفذ ولكنها فشلت بإصابته، حيث نجح الشهيد بالاختباء في مكان ما، محافظا على هدوئه لحوالي الساعة، قبل أن يقوم بتجهيز نفسه مجدداً، وأطلاق النار مرة أخرى تجاه الجنود بعد الثامنة بقليل، لتبدأ عملية القنص من جديد، ووصلت التقارير في ذلك الوقت عن إصابة عدد من الجنود.وأفادت الشبكة، أنه جرى تبديل الطائرات المسيرة عدة مرات، بعد نجاح المنفذ في قنص إحدى تلك الطائرات مما أدى لإسقاطها، وقد انتهى الاشتباك عند حوالي الساعة 10 أي بعد 5 ساعات من بدايته، إذ أطلقت طائرة حربية صاروخاً مرة أخرى تجاه المنفذ مما أدى لإرتقاءه.وفي سياق متصل، باركت حركة المقاومة الإسلامية" حماس" عملية إطلاق النار النوعية غرب رام الله.وقالت الحركة في بيان، عبر منصتها على تليجرام، :"نبارك عملية إطلاق النار النوعية صوب حافلة للمستوطنين والاشتباك البطولي مع قوات الاحتلال غربي رام الله، ونؤكّد أنها رد طبيعي على استمرار جرائم ومجازر الاحتلال في قطاع غزة، وتَواصل اعتداءات ميليشيات المستوطنين الذين يشاركون جيش الاحتلال الجرائم والانتهاكات ضد أبناء شعبنا والمسجد الأقصى المبارك".