السبت 24-02-2024
الوكيل الاخباري
 

ارتفاع أسعار اللحوم المبردة والمستوردة في الأردن بنسبة من 10 إلى 20 بالمئة لهذا السبب

شركس: الاحتياطيات الاجنبية في الأردن 18.2 مليار دولار

الإعلان عن استشهاد الأسير المقعد عز الدين البنا من غزة تعذيبًا في سجن الرملة

العلاج بالضوء الأحمر يخفض نسبة الغلوكوز في الدم

تجدد القصف على جنوب لبنان و"حزب الله" يعلن استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في تلة الكوبرا

البنك المركزي قاد الاقتصاد الوطني خلال ربع قرن باقتدار ليبقى منيعا وقويا

زلزال بقوة 5 درجات يضرب شرق تايوان

أطباء بلا حدود: سكان شمال غزة يعانون وضعا كارثيا والاحتلال يمنع الوصول للمستشفيات

التعامل مع 923 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

من مغرب اليوم ولغاية فجر غداً .. حكم إحياء ليلة النصف من شعبان؟

السبت، 24-02-2024 10:14 ص

ماكرون يؤكد لبايدن ضرورة وقف إطلاق النار بغزة

٨


الوكيل الاخباري - أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره الأميركي جو بايدن على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومعارضته شن هجوم على رفح.

اضافة اعلان


وذكرت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون وبايدن أكدا ضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى يسمح بوقف القتال وإنهاء التصعيد. كما شددا على الحاجة الملحة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.


وأكد الجانبان تصميمهما المشترك على تجنب توسع رقعة الصراع إقليميا خاصة في لبنان.


وبدأت أمس الجمعة محادثات في باريس لبحث التوصل إلى صفقة تبادل وتهدئة في قطاع غزة بمشاركة مصر وقطر والولايات المتحدة ووفد إسرائيلي برئاسة رئيس الموساد ديفيد برنيع، في حين قال مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن الحركة تنتظر ما سيعود به الوسطاء.


وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت -الثلاثاء الماضي- حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مما عرقل المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وهذه هي المرة الثالثة التي تستخدم فيها واشنطن حق النقض منذ بدء هذه الحرب.


ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية" لأول مرة منذ تأسيسها.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
٣

الإعلان عن استشهاد الأسير المقعد عز الدين البنا من غزة تعذيبًا في سجن الرملة

٢

أطباء بلا حدود: سكان شمال غزة يعانون وضعا كارثيا والاحتلال يمنع الوصول للمستشفيات

٢٢٢

صحة غزة: ارتفاع عدد الشهداء الى 29606

ت

جيش الاحتلال يعلن إصابة 7 ضباط وجنود في معارك غزة

شهدا

انتشال جثماني شهيدين في خان يونس

هه

صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى

أخبار متعلقة
44

البرازيل تسحب سفيرها لدى الاحتلال وتطرد سفير "اسرائيل"

الدويري

الدويري يكشف السيناريوهات الإسرائيلية المحتملة في مدينة رفح

8

حماس: مؤتمر أمس يكشف نوايا مبيتة لتطبيق جريمة التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني

قسام

معاريف: عودة نشاط حماس شمال غزة يثير قلق إسرائيل

ط

نيويورك تايمز: حماس وإسرائيل تقتربان من صفقة لتبادل الأسرى

8_news_1706248907

100 أسير فلسطيني مقابل كل أسير إسرائيلي .. شروط المقاومة لصفقة تبادل جديدة