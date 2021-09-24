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الجمعة، 24-09-2021 01:06 م

تفاصيل زيادة تحصينات سجن جلبوع في الأراضي المحتلة

سجن جلبوع


الوكيل الإخباري - وضعت سلطات الاحتلال الإسرائيلية مخططا جديدا لزيادة تحصينات سجن جلبوع، وذلك بعد أن أثار هروب الأسرى الفلسطينيين الستة ضجة واسعة، قبل إعادة القبض عليهم مرة أخرى.

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ونقلت وكالة "سوا" الإخبارية عن القناة الـ12 للاحتلال الإسرائيلية أن مخطط سيتكلف 37 مليون شيكل، ويستهدف منع أي محاولات فرار جديدة.


وأوضحت القناة أنه "من النتائج التي توصل إليها خبراء الهندسة والبناء من الجيش ووزارة الأمن ومصلحة السجون، تبين أن هناك مساحات فارغة تحت كل أقسام السجن، لذلك تقرر ملء كل هذه التجاويف بالباطون، باستخدام طريقة صب فريدة من نوعها طورها الجيش في إقامة العائق التحت أرضي حول قطاع غزة لتحييد الأنفاق".


ويتضمن المخطط بناء عائق تحت أرضي حول سجن جلبوع، كما سيتم تثبيت وسائل تكنولوجية وأنظمة إنذار وكشف متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
في سياق متصل، أفادت هيئة البث للاحتلال كان، مساء أمس الخميس، بأن شرطة الاحتلال الإسرائيلية أنفقت حوالي 6 ملايين شيكل (الشيكل يساوي 0.31 دولار أمريكي) على مدار أسبوعين كاملين، ضمن جهود مطاردة الأسرى الفلسطينيين الستة الذين فروا من سجن جلبوع.


وأكدت القناة العبرية أن هذه النفقات خاصة بشرطة الاحتلال الإسرائيلية دون باقي الأجهزة العسكرية والاستخباراتية الأخرى في البلاد، موضحة أن الشرطة أنفقت 5.5 مليون شيكل على القوات والأفراد أثناء البحث، و300 ألف شيكل لتشغيل المروحيات، و200 ألف شيكل أخرى للطعام والشراب وغيرها.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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