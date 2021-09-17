الجمعة 17-09-2021
الوكيل الاخباري

أبطال نفق الحرية يكبدون الاحتلال نحو 31 مليون دولار أمريكي

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الجمعة، 17-09-2021 01:28 م

أبطال نفق الحرية يكبدون الاحتلال نحو 31 مليون دولار أمريكي

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الوكيل الإخباري - كشف موقع mako الإقتصادي الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن تكلفة البحث عن الأسرى الستة الفارين من سجن جلبوع، بداية الشهر الحالي.

وبحسب الموقع، فإن عملية البحث التي شارك فيها آلاف الجنود وعناصر الشرطة، بلغت تكلفتها مئة مليون شيكل (نحو 31 مليون دولار أمريكي).

وأضاف الموقع، نقلاً عن مصدر شرطي، أن تكلفة كل يوم من البحث عن الأسيرين الطليقين تبلغ ما بين 10 إلى 20 مليون شيكل.

وأعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقال، أربعة أسرى من الأسرى الستة الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم من سجن جلبوع، بداية الشهر الحالي.

وأطلقت أجهزة أمن الاحتلال، عملية البحث بعد اكتشاف فرار الأسرى بساعات، شارك فيها آلاف الجنود والعناصر الشرطية، في عملية وصفت بالأكبر في تاريخ الاحتلال.

المصدر : دنيا الوطن 

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