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الأربعاء، 25-08-2021 09:54 م

جيش الاحتلال: نستعد لاحتمال عملية عسكرية في غزة

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الوكيل الإخباري - أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيف كوخافي أن "الجيش يستعد لعملية عسكرية جديدة ضد قطاع غزة".

وفي تصريح لمراسلين عسكريين حول "التهديدات" التي تواجه إسرائيل، قال كوخافي:  "منذ نهاية عملية حارس الأسوار (سيف القدس) يستعد الجيش الإسرائيلي بجهد متضافر لاحتمال شن عملية أخرى في غزة".

وأضاف: "لا نقبل انتهاك السيادة أيا كان من يقف وراءها، وحماس مسؤولة عن كل ما يحدث في قطاع غزة".

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وتابع أن "إيران "تحتل المرتبة الأولى في أولويات الجيش الإسرائيلي، ولكن بشكل روتيني، قد تكون غزة هي التي ستتطلب اهتمام الجيش وموارده في المستقبل القريب".

 

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