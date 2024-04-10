تقرير في لوفيغارو يكشف أخطاء جيش الاحتلال وشراسة المقاومة

الوكيل الاخباري - نقلت صحيفة لوفيغارو أن ضباطا إسرائيليين في خان يونس "وصفوا كيف يواجهون عدوا لا يترك لهم مجالا للراحة ويجذب الجنود إلى كمائن".

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وتناولت الصحيفة سلسلة من أخطاء جيش الاحتلال، قائلة إن صورا في مواقع التواصل أظهرت استشهاد مدنيين أثناء سيرهم في مناطق مفتوحة.



وقالت الصحيفة "صور بثتها الجزيرة دفعت جيش إسرائيل للاعتراف بقتله مدنيا أعزل يحمل راية بيضاء ثم دفنت جثته بجرافة".



وأضافت لوفيغارو أن سلسلة الأخطاء الفادحة للجيش الإسرائيلي بغزة تثير تساؤلات بشأن أدائه في الأيام التي تلت هجوم 7 أكتوبر.



وجاء في تقرير الصحيفة "الجيش الإسرائيلي يواجه زيادة في الأخطاء خلال حربه مع حماس".