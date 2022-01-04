ثلاثة أسرى من جنين يدخلون أعواما جديدة في سجون الاحتلال

الوكيل الإخباري-دخل ثلاثة أسرى من برقين وزبوبا وعانين غرب محافظة جنين، اليوم الثلاثاء، أعواما جديدة داخل سجون الاحتلال.



وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور لـ "وفا"، أن الأسير إسماعيل إبراهيم أبو شادوف من بلدة برقين، دخل عامه التاسع عشر في سجون الاحتلال.



وأضاف، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير أبو شادوف عام 2004، بعد مطاردته لسنوات، وهدمت منزل عائلته، بتهمة "مقاومة الاحتلال"، وهو محكوم بالسجن لمدة 28 عاما، وقد استشهد شقيقه "نضال" كذلك.



كما دخل الأسير مؤيد علي محمد جرادات من قرية زبوبا عامه الـ21 داخل سجون الاحتلال.



وأوضح سمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير جرادات عام 2001، وحكمت عليه بالسجن 25 عاما.



ومن قرية عانين غرب جنين، دخل الأسير بلال حسني حسن ياسين (37 عاما) عامه الثامن عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وهو معتقل منذ تاريخ 04/01/2005، وأصدرت محكمة الاحتلال بحقه حكما بالسجن 31عاماً بتهمة مقاومة الاحتلال.

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