الاحتلال يعتقل ثلاثة مقدسيين بينهم أسير محرر

الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة مواطنين من القدس المحتلة، بينهم أسير محرر.

اضافة اعلان



وأفادت مراسلة وفا ، بأن عناصر من شرطة الاحتلال ومخابراته اعتقلت الاسير المحرر مدحت العيساوي، بعد اقتحام منزله والعبث بمحتوياته في بلدة العيسوية شرق القدس المحتلة، كما اعتقلت الشابين عميد عبيد، ووائل سبتة.



يذكر أن العيساوي أفرج عنه منذ أربعة أشهر بعد أن أمضى مدة محكوميته البالغة 8 سنوات في سجون الاحتلال

وفا