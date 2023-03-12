ثلاثة شهداء برصاص الاحتلال جنوب غرب نابلس

الوكيل الإخباري -استشهد، اليوم الأحد، ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، جنوب غرب نابلس.

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وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية ، نقلا عن الهيئة العامة للشؤون المدنية، استشهاد ثلاثة فلسطينيين، ما زالوا مجهولي الهوية، عقب إطلاق الاحتلال النار على المركبة التي كانوا يستقلونها قرب حاجز صرة العسكري، جنوب غرب نابلس.



وعقب الجريمة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة صرة واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة من محال تجارية، لتخفي جريمتها.



وأفادت مصادر لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدخل البلدة، وداهمت عددا من المحال التجارية، واستولت على تسجيلات الكاميرات.





وفا



