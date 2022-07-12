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جريمة تهز جنين .. شاب يقتل والده ويصب الإسمنت فوق جثته

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الثلاثاء، 12-07-2022 09:30 ص

جريمة تهز جنين .. شاب يقتل والده ويصب الإسمنت فوق جثته

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الوكيل الإخباري - أكدت مصادر إعلامية تابعة للدفاع المدني الفلسطيني في مدينة جنين نبأ استخراجها لجثة رجل من تحت الإسمنت المسلح، في ساحة منزله ببلدة عجة جنوب المدينة.

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وأوضحت المصادر أنه تم انتشال الجثة فجر اليوم الثلاثاء بعد اعتراف نجله بقتل والده ودفنه بساحة المنزل.


وقالت الشرطة: "إن شابا أبلغنا بأنه دفن جثة والده في ساحة منزله وصب الساحة بالإسمنت في بلدة عجة بجنوب جنين، والأجهزة الأمنية وصلت المكان وشرعت بالبحث عن الجثة".


وأوضحت أن طواقم الدفاع المدني بعد حفر وبحث لساعتين تمكنت من استخراج جثة المواطن من تحت الإسمنت المسلح في ساحة منزله، وقامت بتسليم الجثة إلى جهات الاختصاص لاستكمال التحقيقات.

 

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة للأب والابن، بالإضافة لمقطع فيديو لعمل طواقم الدفاع المدني، عقب الإعلان عن الحادثة التي أحدثت ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي.

 

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