جيش الاحتلال: سنفحص الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة

الوكيل الإخباري - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأحد، إنه سيفحص الرصاصة التي قتلت الصحفية شيرين أبو عاقلة، بعد أن سلّمتها السلطة الفلسطينية للولايات المتحدة الأمريكية.

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وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال "ران كوخاف" في تصريح لـ"إذاعة الجيش"، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن "فحص الرصاصة سيكون إسرائيليًا بوجود أمريكي".



وزعم "كوخاف" أن "إسرائيل ستتحمل المسؤولية إذا ثبت أنها قتلت شيرين".



وكان النائب العام أكرم الخطيب أكد، مساء أمس، أن السلطة "وافقت على إجراء الجانب الأمريكي الفحص الجنائي على الرصاصة" التي قتلت الصحفية أبو عاقلة.

وأشار إلى أن "السلطة الفلسطينية لن تُسلّم الرصاصة التي قتلت الإعلامية أبو عاقلة لسلطات الاحتلال".



جاء ذلك في وقت قالت تقارير إسرائيلية إن هناك ضغوطا أمريكية على السلطة، من أجل تسليم مسؤولين أمريكيين الرصاصة التي اغتالت أبو عاقلة في مايو/ أيار الماضي أثناء تغطيتها عملية اقتحام جيش الاحتلال لمخيم جنين.



صفا

