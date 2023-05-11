جنين .. استشهاد الشاب أوس حمامدة متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال

الوكيل الاخباري - استشهد فجر اليوم الخميس، الشاب أوس جميل حمامدة (30 عاما)، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها أمس بلدة قباطية، جنوب جنين.

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وقال مدير مستشفى الرازي فواز حماد لوكالة "وفا"، إن الشاب حمامدة ادخل الى المستشفى أمس بحالة حرجة جدا، حيث أصيب بالرصاص الحي في البطن والصدر، وإن كافة الجهود لم تفلح في إنقاذ حياته.



وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت بلدة قباطية أمس، واستهدفت مركبةً بوابل من الرصاص في أحد شوارعها، ما أدى إلى استشهاد الشابين: أحمد جمال توفيق عساف كميل (19 عاما) من قباطية، وراني وليد أحمد قطنات (24 عاما) من مخيم جنين.

وفا