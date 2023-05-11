الخميس 11-05-2023
الوكيل الاخباري

السير تكشف سبب الحادث المروع على نزول العدسية أمس

وظائف شاغرة مدعوون لاستكمال إجراءات التعيين - اسماء

تعطل صهريج مياه للسير القادم من دوار الداخلية باتجاه شارع الملكة نور

ارتفاع أسعار الذهب اليوم عالمياً

الأمانة تنذر 15 عامل وطن بالفصل - أسماء

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

جنين .. استشهاد الشاب أوس حمامدة متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال

ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة اليوم

وفيات الخميس 11-5-2022

إربد: مطالب بحلول تشريعية ومالية لمجالس المحافظات

الخميس، 11-05-2023 06:15 ص

جنين .. استشهاد الشاب أوس حمامدة متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال

اسعاف


الوكيل الاخباري - استشهد فجر اليوم الخميس، الشاب أوس جميل حمامدة (30 عاما)، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها أمس بلدة قباطية، جنوب جنين.

اضافة اعلان


وقال مدير مستشفى الرازي فواز حماد لوكالة "وفا"، إن الشاب حمامدة ادخل الى المستشفى أمس بحالة حرجة جدا، حيث أصيب بالرصاص الحي في البطن والصدر، وإن كافة الجهود لم تفلح في إنقاذ حياته.


وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت بلدة قباطية أمس، واستهدفت مركبةً بوابل من الرصاص في أحد شوارعها، ما أدى إلى استشهاد الشابين: أحمد جمال توفيق عساف كميل (19 عاما) من قباطية، وراني وليد أحمد قطنات (24 عاما) من مخيم جنين.

 

وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
احتلال 5

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من محافظة نابلس

احتلال 10

الاحتلال يقتحم مخيم نور شمس شرق طولكرم

احتلال9

إصابتان برصاص الاحتلال خلال اقتحام في طولكرم

5202310153247157564352

شهيدان في غزة جراء العدوان الإسرائيلي

LzpqFgkhE9RDqIdIreVhTev1CORwHM1paQY8G4M9

إصابة 5 مستوطنين نتيجة إطلاق صواريخ من غزة تجاه إسرائيل

imgid507709

استشهاد مواطن فلسطيني في غزة

أخبار متعلقة
اسعاف 5

شهيدان برصاص الاحتلال في قباطية جنوب جنين

احتلال 10

آلية للاحتلال تدهس شابا وتصيبه بجروح جنوب جنين

احتلال 999

الاحتلال يكثف تواجده العسكري جنوب جنين

الاحتلال٤

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين ويقتحم عدة قرى في جنين

احتلال 2

الاحتلال يقتحم قريتين في جنين ويحتجز شابا

طط

الاحتلال يفرج عن أسير من جنين