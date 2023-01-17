جنين: الاحتلال يعتقل أربعة شبان من بلدتي قباطية وبرقين

الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، 4 شبان من بلدتي قباطية وبرقين جنوب غرب جنين، وسط اندلاع مواجهات عنيفة.

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وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أسامة هشام خلوف عقب اقتحام بلدة برقين غرب جنين ومداهمة منزل ذويه.



وفي قباطية، اعتقلت قوات الاحتلال الفلسطيني سامي غنيم بهدف الضغط على نجليه أحمد ومحمد لتسليم نفسيهما، والفلسطينيين محمد عمر الشامي، وعمر هاشم كميل، وداهمت منزل ذوي الشهيد حبيب كميل.



كما داهمت عددا من منازل أسرى محررين وهددتهم بالإعتقال بعد إستجوابهم عرف منهم: أحمد راشد كميل، وأبنائه محمد الذي اعتدت عليه بالضرب، وإبراهيم، ومؤمن، ومنازل محمود كميل، وسعد محمد، ومأمون نصر أبو الرب.



كما اقتحمت تلك القوات قرى طورة، والطرم، ونزلة زيد في يعبد وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة فيها.







وفا